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شكرا لقرائتكم محمد عواد ينشر صورة من فندق إقامة المنتخب فى جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت بعثة منتخب مصر وصلت فى العاشرة مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة مورونى على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 9 ساعات، ومنح البدرى لاعبيه راحة أمس حيث خلد اللاعبون للراحة فى الفندق فور الوصول.
ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة ، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة ،نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.
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