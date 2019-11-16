شكرا لقرائتكم محمد عواد ينشر صورة من فندق إقامة المنتخب فى جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد عواد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، مستعرضاً فندق إقامة الفراعنة استعداداً لمواجهة منتخب جزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021.

ويؤدى منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، أول تدريباته فى الثالثة عصر اليوم فى جزر القمر، استعدادا لمباراة المنتخبين يوم الاثنين المقبل، فى الجولة الثانية بالتصفيات.

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وكانت بعثة منتخب مصر وصلت فى العاشرة مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة مورونى على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 9 ساعات، ومنح البدرى لاعبيه راحة أمس حيث خلد اللاعبون للراحة فى الفندق فور الوصول.

ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة ، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة ،نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.