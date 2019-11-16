شكرا لقرائتكم مدرب بطل جزر القمر يغازل الفراعنة بتصريح خادع: منتخبنا غير قادر على تخطيكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف المدير الفني لنادي فومبوني: "علينا مضاعفة الهجمات المرتدة والحذر الدفاعي على أمل الخروج من المباراة بأقل الخسائر".
وتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط قبل مواجهة مصر الاثنين على ملعبه ووسط جماهيره ضمن منافسات الجولة الثانية.
وسجل هدف جزر القمر الوحيد فايز سليمان، وبعد هذه المباراة أصبح رصيد جزر القمر 3 نقاط فى المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى ثم مصر برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد كينيا فيما تقبع توجو في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.
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