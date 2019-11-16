شكرا لقرائتكم مدرب بطل جزر القمر يغازل الفراعنة بتصريح خادع: منتخبنا غير قادر على تخطيكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف مابا محمد بن تشيك المدير الفني لنادي فومبوني بطل جزر القمر بصعوبة مباراة منتخب بلاده أمام مصر المحدد لها بعد غد الاثنين، في استاد "مالوزيني" وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى الأمم الافريقية لعام 2021 بالكاميرون، على الرغم من غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال مابا محمد بن تشيك في تصريحات لصحيفة "lagazettedescomores"، "غياب محمد صلاح عن المشاركة مع منتخب مصر أمام جزر القمر لن يمنحنا حظوظاً لتحقيق الفوز، لنكن واقعيين منتخب جزر القمر لا يملك المستوى الذي يؤهله لتخطي الفراعنة".

أضاف المدير الفني لنادي فومبوني: "علينا مضاعفة الهجمات المرتدة والحذر الدفاعي على أمل الخروج من المباراة بأقل الخسائر".

حقق منتخب جزر القمر فوزاً غالياً على توجو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة التوجولية "لومي"، في مفاجأة غير متوقعة ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبي مصر وكينيا.

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وتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط قبل مواجهة مصر الاثنين على ملعبه ووسط جماهيره ضمن منافسات الجولة الثانية.

وسجل هدف جزر القمر الوحيد فايز سليمان، وبعد هذه المباراة أصبح رصيد جزر القمر 3 نقاط فى المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى ثم مصر برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد كينيا فيما تقبع توجو في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.