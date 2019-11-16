شكرا لقرائتكم كواليس بطولة العالم للاسكواش.. هذه العظيمة خلف البطل طارق مؤمن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تتجه بنظرك سريعاً لليد التى ترفع الكأس، فخلف الكواليس يد أخرى ظلت تشجع للوصول إلى هذه اللقطة، وهذا ما كان بين ثنائى الاسكواش المصرى صاحب الإنجازات غير المسبوقة طارق مؤمن ورنيم الوليلى.

البطل المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، استطاع أن يحسم بطولة العالم الفردية للإسكواش، التى انطلقت فى الدوحة 8 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، للمرة الأولى فى تاريخه والرابعة على التوالى لمصر.

وفاز طارق مؤمن فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزلاندى بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-3, 11-4.

وفى المدرجات جلست زوجته البطلة المصرية رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً وبطلة العالم فى نسخة 2017، تؤازر وتشجع زوجها طوال مباريات بطولة العالم، ولم يمنعها خسارتها الأخيرة فى نهائى بطولة العالم للسيدات التى أقيمت بمصر أمام نور الشربينى أن تسافر مع طارق مؤمن لتواصل رحلة الدعم والمؤازرة.

دموع البطلة المصرية التى ظهرت فى عينيها فرحاً بالإنجاز التاريخى لزوجها كان الأبرز فى المشاهد من خلف الكواليس فى التتويج، الذى نصب الثنائى كأول زوجين فى العالم يحصدان لقب بطولة العالم فى لعبة واحدة، ويستعرض الخليج 365 مشاهد من خلف الكواليس فى تنصيب البطل المصرى طارق مؤمن على عرش الاسكواش العالمى.

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