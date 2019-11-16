شكرا لقرائتكم زياد السيسي يتأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم فى سلاح السيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تأهل زياد السيسى لاعب منتخب سلاح السيف إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة ، بالفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15/ 9 .

كما تأهل أيضا محمد عامر إلى دور الـ 32 بالفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15/8.

كان زياد السيسى ومحمد عامر قد اجتازا دور المجموعات التمهيدى ليصعدا الى دور الـ128 ،حيث تغلب السيسى على زميله أحمد عمر 15 / 8 ثم التقى الايطالى بوجدان بلاتنوف فى دور الـ64 التمهيدى وفاز 15 / 7 ليصعد الى دور الـ64 الرئيسى.

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فيما فاز محمد عامر على الروسى الكسندر تريشكوف 15/ 8 ثم على اليابانى ماو كوكوبوبنفس النتيجة ليصعد عن جدارة الى دور الـ64 الرئيسى أيضا ليلحق بزميله زياد السيسى.

وودع مصطفى أيمن من نفس الدور وسبقه كلاً من مازن العربى وأحمد باهر وياسين ابراهيم ومدحت معتز ومهاب سامر من دور المجموعات.

وتختتم اليوم (السبت) منافسات الفردى للبطولة ويعقبها قيام رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى وممثلى الاتحاد الدولى للعبة بتسليم الميداليات على الفائزين الأوائل.