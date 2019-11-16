شكرا لقرائتكم زياد السيسي يتأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم فى سلاح السيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كما تأهل أيضا محمد عامر إلى دور الـ 32 بالفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15/8.
كان زياد السيسى ومحمد عامر قد اجتازا دور المجموعات التمهيدى ليصعدا الى دور الـ128 ،حيث تغلب السيسى على زميله أحمد عمر 15 / 8 ثم التقى الايطالى بوجدان بلاتنوف فى دور الـ64 التمهيدى وفاز 15 / 7 ليصعد الى دور الـ64 الرئيسى.
فيما فاز محمد عامر على الروسى الكسندر تريشكوف 15/ 8 ثم على اليابانى ماو كوكوبوبنفس النتيجة ليصعد عن جدارة الى دور الـ64 الرئيسى أيضا ليلحق بزميله زياد السيسى.
وودع مصطفى أيمن من نفس الدور وسبقه كلاً من مازن العربى وأحمد باهر وياسين ابراهيم ومدحت معتز ومهاب سامر من دور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر زياد السيسي يتأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم فى سلاح السيف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.