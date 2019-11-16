شكرا لقرائتكم أحمد مرعى مديرا فنيا لمنتخب السلة خلفا لعصام عبد الحميد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أٌسند اتحاد كرة السلة مهمة تدريب المنتخب الأول رجال إلى أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى .

ومن جهته أكد عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس لجنة المنتخبات أنه تم الاستقرار على تعيين أحمد مرعى مديرا فنيا للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد، الذى تقدم باستقالته عقب الإخفاق فى بطولة الافروكان التى أقيمت بمالى يوليو الماضى.

ونجح أحمد مرعى فى قيادة الاتحاد السكندرى للفوز بالبطولة العربية الأخيرة التى أقيمت فى المغرب ، بعد التغلب على فريق بيروت اللبنانى بنتيجة 90/86 فى المباراة النهائية.

وأضاف مصيلحى أنه سيتم حسم أسماء الجهاز المعاون مع مرعى فى الجلسة التى يعقدها مجلس اتحاد السلة اليوم لمناقشة كل تفاصيل تولى المدير الفنى الجديد المهمة فى الفترة المقبلة.