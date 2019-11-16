شكرا لقرائتكم أحمد مرعى مديرا فنيا لمنتخب السلة خلفا لعصام عبد الحميد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مصيلحى أنه سيتم حسم أسماء الجهاز المعاون مع مرعى فى الجلسة التى يعقدها مجلس اتحاد السلة اليوم لمناقشة كل تفاصيل تولى المدير الفنى الجديد المهمة فى الفترة المقبلة.
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