شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد برنامجا خاصا لتجهيز الدبابة المالية "ديانج"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، برنامجا خاصا للمالي أليو ديانج لاعب الفريق لتجهيزه، نظرا لعدم مشاركته في معسكر التدريب الخارجي الذي أقيم بالإمارات مؤخرا.

وينتظم ديانج في تدريبات الفريق اليوم وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب مالي الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي تنظمها مصر خلال الفترة الحالية والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، وتوديع مالي للبطولة من الدور الأول.

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ويباشر الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري، ثم السفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.