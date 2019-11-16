شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد برنامجا خاصا لتجهيز الدبابة المالية "ديانج"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتظم ديانج في تدريبات الفريق اليوم وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب مالي الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي تنظمها مصر خلال الفترة الحالية والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، وتوديع مالي للبطولة من الدور الأول.
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