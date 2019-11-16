شكرا لقرائتكم محمد عامر يتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم لسلاح السيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل محمد عامر لاعب منتخب سلاح السيف إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة بالفوز على بطل المجر 15 / 13 فى دور الـ32.

بينما خسر زياد السيسى من لاعب روسيا 15 / 14 فى دور الـ 32 أيضا ، ليودع المنافسة على المراكز المتقدمة مبكرا .

تأهل زياد السيسى لاعب منتخب سلاح السيف إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم بالفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15 / 9 .، بينما تأهل محمد عامر بالفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 8.

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وكان زياد السيسى ومحمد عامر قد اجتازا دور المجموعات التمهيدى ليصعدا الى دور ال128 حيث تغلب السيسى على زميله احمد عمر 15 / 8 ثم التقى الايطالى بوجدان بلاتنوف فى دور ال64 التمهيدى وفاز 15 / 7 ليصعد الى دور ال64 الرئيسى .

فيما فاز محمد عامر على الروسى الكسندر تريشكوف 15 / 8 ثم على اليابانى ماو كوكوبوبنفس النتيجة ليصعد عن جدارة الى دور ال64 الرئيسى ايضا ليلحق بزميله زياد السيسى فيما ودع مصطفى ايمن من نفس الدور وسبقه كل من مازن العربى و أحمد باهر وياسين إبراهيم ومدحت معتز ومهاب سامر من دور المجموعات .

تختتم اليوم السبت منافسات الفردى للبطولة ويعقبها قيام رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى وممثلى الاتحاد الدولى للعبة بتسليم الميداليات على الفائزين الأوائل .