شكرا لقرائتكم محمد عامر يتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم لسلاح السيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأهل زياد السيسى لاعب منتخب سلاح السيف إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم بالفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15 / 9 .، بينما تأهل محمد عامر بالفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 8.
وكان زياد السيسى ومحمد عامر قد اجتازا دور المجموعات التمهيدى ليصعدا الى دور ال128 حيث تغلب السيسى على زميله احمد عمر 15 / 8 ثم التقى الايطالى بوجدان بلاتنوف فى دور ال64 التمهيدى وفاز 15 / 7 ليصعد الى دور ال64 الرئيسى .
فيما فاز محمد عامر على الروسى الكسندر تريشكوف 15 / 8 ثم على اليابانى ماو كوكوبوبنفس النتيجة ليصعد عن جدارة الى دور ال64 الرئيسى ايضا ليلحق بزميله زياد السيسى فيما ودع مصطفى ايمن من نفس الدور وسبقه كل من مازن العربى و أحمد باهر وياسين إبراهيم ومدحت معتز ومهاب سامر من دور المجموعات .
تختتم اليوم السبت منافسات الفردى للبطولة ويعقبها قيام رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى وممثلى الاتحاد الدولى للعبة بتسليم الميداليات على الفائزين الأوائل .
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