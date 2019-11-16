شكرا لقرائتكم نجم الأهلى يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس محمد عمارة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بجدية خوض انتخابات اتحاد الكرة، المقرر إجراؤها قبل أقل من عام من الآن.

ويدير اتحاد الكرة حالياً لجنة خماسية مؤقتة برئاسة عمرو الجناينى، بعد استقالة مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبو ريدة على خلفية خروج المنتخب الوطنى الأول من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة (مصر 2019).

واستقر عمارة بنسبة كبيرة على خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، حيث يرغب نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق فى الحفاظ على حقوق أندية الأقاليم بشكل خاص والاعتماد على الكفاءات فى المنتخبات الوطنية ومحاربة المجاملات، التى عانت منها الكرة المصرية كثيراً وكانت ومازالت سبباً فى إخفاق المنتخبات الوطنية فى العديد من المحافل القارية والدولية.

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ويُعد محمد عمارة أحد نجوم الكرة المصرية وخاض تجربة احتراف ناجحة فى الدورى الألمانى عبر بوابة نادى هانزا روستوك بجانب تألقه مع الأهلى ومنتخب مصر.

ورغم أن عمارة يرغب بقوة فى خوض تجربة الانتخابات باتحاد الكرة، حيث يرى أنه يمتلك قدرات وخبرات تؤهله للنجاح فى هذه التجربة.