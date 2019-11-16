شكرا لقرائتكم التاريخ يفتح أبوابه للبلدوزر مصطفى محمد فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن الأرقام القياسية ستطارد مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى فى الفترة المقبلة، بعدما تصدر قائمة هدافى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.

واحتل مصطفى محمد صدارة الترتيب برصيد 4 أهداف، حيث سجل هدفا فى شباك مالى وغانا وهدفين أمام الكاميرون خلال مباريات الدور الأول بالبطولة، وتفوق مصطفى محمد على إيفان لاعب الكاميرون صاحب الهدفين فى مشوار فريقه بالبطولة.

مصطفى محمد والذى تصدر رتيب هدافى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ينتظره رقما قياسيا فى حالة حصوله على لقب الهداف التاريخى للبطولة، إذا سجل هدفين، حيث يتصدر الترتيب بيتر إتيبو لاعب نيجيريا بتسجيله خمسة أهداف فى النسخة الماضية.

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وكان مصطفى محمد حصل على لقب رجل مباراة الفراعنة والكاميرون، والتى انتهت بفوز الفريق القومى بهدفين لهدف، فى الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وسجل مصطفى محمد 5 أهداف مع الزمالك هذا الموسم فى البطولات المختلفة، فيما سجل هدفين مع المنتخب الأولمبى فى ثلاثة لقاءات ودية خاضها، ليشبهه الجميع ببلدوزر الزمالك السابق عمرو زكى صاحب الرحلة التاريخية مع الفراعنة.

أصيب مصطفى محمد بالرباط الصليبى ما تسبب فى تعطيل انطلاقته القوية، بدلا من العودة للزمالك غاب لفترة عن الملاعب، ثم خرج بعدها فى تجربة إعارة أخرى إلى نادى طلائع الجيش، وسجل 12 هدفا لفريقه خلال 29 مباراة، وهو ما جعل إدارة الزمالك تقرر عودته لقيادة الهجوم الأبيض فى الموسم الحالى.