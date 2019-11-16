اهتمام إعلامى بمواجهة مصر وجزر القمر...

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جدة - عمرو شويل فى ظل أهمية المباراة للفراعنة سلطت وسائل الاعلام في جزر القمر الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمعهم مع منتخب مصر الاثنين المقبل، في استاد "مالوزيني" وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى الأمم الافريقية لعام 2021 بالكاميرون.

حيث عنونت صحيفة "الوطن"، أن منتخب جزر القمر الذي حقق أول فوز خارج ملعبه أمام توجو ضمن منافسات الجولة الاولى يستعد لمباراة مصر، في مواجهة هي الأولى من نوعها بين الفريقين، سواء في المباريات الرسمية أو الودية.

وأضافت الصحيفة أن مباراة جزر القمر مع مصر ستشهد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

وكان منتخب جزر القمر قد حقق فوزاً غالياً على توجو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة التوجولية "لومي"، في مفاجأة غير متوقعة ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبي مصر وكينيا. Advertisements

أما صحيفة "لاجازيتا"، فقالت أن غياب محمد صلاح الذي يعد بمثابة "وحش المدافعين" سيمنح منتخب جزر القمر أفضلية نسبية سواء على الصعيد النفسي أو التكتيكي، بجانب حماس الجماهير في المدرجات.

وتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط قبل مواجهة مصر الاثنين على ملعبه ووسط جماهيره ضمن منافسات الجولة الثانية وأصبح رصيد جزر القمر 3 نقاط فى المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى ثم مصر برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد كينيا فيما تقبع توجو في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.