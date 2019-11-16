شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن تدريب بلدية المحلة: هتفرج عليهم النهاردة لو عجبونى هدربهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد رضا عبد العال نجم الأهلي و الزمالك السابق، فى مدينة المحلة من أجل إنهاء التعاقد على تولي تدريب فريق بلدية المحلة المتواجد بدوري القسم الثاني خلال الفترة المقبلة.

كان كرم جابر قد رحل عن قيادة الفريق الفنية بعد التعادل الذى حققه أمام المنصورة بهدف لمثله فى الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

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أكد رضا عبد العال لـ " الخليج 365" فى طريقى للبلدية لمتابعة مباراتهم فى كأس مصر ولم أحسم التعاقد معهم بصورة رسمية قائلا: "هتفرج على الفريق الأول لو عجبني همضي ما عجبنيش هسيبهم و أمشي".

ويسابق مجلس إدارة بلدية المحلة الزمن من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد فى ظل ضغط المباريات وحاجة الفريق لحصد النقاط للعودة من جديد للمنافسة على الصعود للأضواء قبل فوات الأوان.