شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن تدريب بلدية المحلة: هتفرج عليهم النهاردة لو عجبونى هدربهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان كرم جابر قد رحل عن قيادة الفريق الفنية بعد التعادل الذى حققه أمام المنصورة بهدف لمثله فى الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.
أكد رضا عبد العال لـ " الخليج 365" فى طريقى للبلدية لمتابعة مباراتهم فى كأس مصر ولم أحسم التعاقد معهم بصورة رسمية قائلا: "هتفرج على الفريق الأول لو عجبني همضي ما عجبنيش هسيبهم و أمشي".
ويسابق مجلس إدارة بلدية المحلة الزمن من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد فى ظل ضغط المباريات وحاجة الفريق لحصد النقاط للعودة من جديد للمنافسة على الصعود للأضواء قبل فوات الأوان.
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