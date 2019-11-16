شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر التجديد موسمين لإكرامي وعاشور وسليمان وفتحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الاهلي على تجديد عقود رباعي الفريق شريف إكرامي ، حسام عاشور ، وليد سليمان وأحمد فتحي لمدة موسمين عقب مفاوضات "جس النبض" التى تمت بين النادي واللاعبين الأربعة خلال الفترة الماضية.

ولم يحسم مسئولو الأهلي مسألة التجديد للرباعي السابق بشكل رسمي لكن المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن إدارة الاهلي قررت بنسبة كبيرة للغاية التجديد للاعبين الأربعة لمدة موسمين قادمين وليس موسم واحد كما تردد مؤخراً.

وتنتهي عقود إكرامي وعاشور وسليمان وفتحي بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي نادً في يناير المقبل ، وترغب إدارة القلعة الحمراء في حسم ملف التجديد مُبكراً والإبقاء على اللاعبين الأربعة حتى لا تتكرر واقعة عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق الذى تأخر الأهلي في حسم الملف التجديد له ليوقع اللاعب للزمالك قبل أن يضغط مسئولو القلعة الحمراء ويجددون عقد اللاعب ثم يتم عرضه للبيع بعدها.

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وعلم "الخليج 365" أن اللاعبين الأربعة سيُجددون لمدة موسمين مع الأهلي في غضون الأسابيع _وربما_ الأيام القليلة المقبلة ليسدل النادي الستار حول هذا الملف الهام والشائك.