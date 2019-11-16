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زي النهاردة.. عندما توج الصقر بلقب عميد لاعبى العالم فى حضرة بيبو والمعلم...

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جدة - عمرو شويل توج الصقر أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق بلقب عميد لاعبى العالم فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر من عام 2011، وذلك فى حضور أساطير الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى وحسن شحاته المدير الفنى الأسبق للفراعنة.

 

في 30 نوفمبر 2013 أعلن الصقر عن اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر، وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013 ويعد أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد التي أحرز بطولات لكل الأندية التي لعب لها داخل وخارج مصر.

 

وخطف أحمد حسن  لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع عقب مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده ، ويعد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

 

وكان أحمد حسن قد تمكن من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.

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حصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

 

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

 

 

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