شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى: أحمد مرعى مديراً فنياً لمنتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد كرة السلة على إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول رجال إلى أحمد مرعى المدير الفنى لفريق سلة الاتحاد السكندرى.

وأكد عمرو مصيلحى، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس لجنة المنتخبات، أنه تم الاستقرار على تعيين أحمد مرعى مديرا فنيا للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته عقب الإخفاق فى بطولة الافروكان التى أقيمت بمالى يوليو الماضى.

وأضاف مصيلحى أنه سيتم حسم أسماء الجهاز المعاون مع مرعى فى الجلسة التى يعقدها مجلس اتحاد السلة اليوم لمناقشة كل تفاصيل تولى المدير الفنى الجديد المهمة فى الفترة المقبلة.

ونجح أحمد مرعى فى قيادة الاتحاد السكندرى للفوز بالبطولة العربية الأخيرة التى اقيمت فى المغرب ، بعد التغلب على فريق بيروت اللبنانى بنتيجة 90/86 فى المباراة النهائية.