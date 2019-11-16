شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدقهلية تطالب اتحاد الكرة بتأجيل دورى المحترفين موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت عدد من أندية الدقهلية اجتماعا وديا، مساء أمس، لمناقشة بعض التوصيات الخاصة بدورى القسم الثانى والثالث ورفعها إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم ومن هذه التوصيات:

1-الموافقة على دورى المحترفين على أن يطبق موسم 2021/2022 أي بعد عامين تكون مرحله انتقالية لإعطاء فرصة للأندية توفيق أوضاعها والاستعداد المادي والمعنوي لدوري المحترفين.

2-إلغاء دوره الترقى فى القسم الثالث على أن يصعد الاول مباشره الى الممتاز ب من 12مجموعة.

3_تعديل الهبوط بحيث يكون الهابط ناديين فقط من القسم الثالث والثانى.

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4-الالتزام بلائحة النظام الأساسي المعمول بها حاليا واللائحة الاسترشادية ولا يتم تعديلها الا بموافقة الجمعية العمومية للأندية.

5_ سرعة صرف الدعم المادى للأندية على أن يكون بمواعيد ثابته يعرفها الجميع.

6_ التنسيق مع جميع الافرع والمناطق فى جميع المحافظات لعرضها على اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد واللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب و الرياضة.