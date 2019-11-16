شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب تضع التصور النهائى لكأس شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب اجتماعا استقرت فيه على التصور النهائى للبطولة الجديدة التى استحدثوها وهى كأس مراكز الشباب التى سيطلق عليها كأس شباب مصر، على أن تنطلق فى موسمها الأول خلال شهر فبراير المقبل.

واجتمع مصطفى منصور، وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهئيات ومحمد غريب مدير عام البرامج البدنيه والمدير التنفيذي لدوري مراكز الشباب، مع أعضاء اللجنة المنظمة والتنفيذية للبطولة بمقر وزارة الشباب والرياضة تم خلاله الاستقرار علي التصور النهائي والخطوط العريضة لها.

واتفقت اللجنة المنظمة علي مشاركة 64 مركز شباب في بطولة كأس شباب مصر، حيث سيشارك مراكز الشباب أصحاب المركزين الأول والثاني من كل محافظة، بالإضافة إلى 10 مراكز شباب من أصحاب المركز الثالث بالمحافظات سيتم اختيارهم بنظام القرعة العلنية.