شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. التاريخ يفتح أبوابه للبلدوزر مصطفى محمد فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأرقام القياسية ستطارد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى ، فى الفترة المقبلة، بعدما تصدر قائمة هدافى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.

واحتل مصطفى محمد صدارة الترتيب برصيد 4 أهداف، حيث سجل هدفا فى شباك مالى وغانا وهدفين أمام الكاميرون خلال مباريات الدور الأول بالبطولة، وتفوق مصطفى محمد على إيفان لاعب الكاميرون صاحب الهدفين فى مشوار فريقه بالبطولة.

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وكان مصطفى محمد حصل على لقب رجل مباراة الفراعنة والكاميرون، والتى انتهت بفوز الفريق القومى بهدفين لهدف، فى الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

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