سوبر كورة.. التاريخ يفتح أبوابه للبلدوزر مصطفى محمد فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأرقام القياسية ستطارد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى ، فى الفترة المقبلة، بعدما تصدر قائمة هدافى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.
واحتل مصطفى محمد صدارة الترتيب برصيد 4 أهداف، حيث سجل هدفا فى شباك مالى وغانا وهدفين أمام الكاميرون خلال مباريات الدور الأول بالبطولة، وتفوق مصطفى محمد على إيفان لاعب الكاميرون صاحب الهدفين فى مشوار فريقه بالبطولة.
وكان مصطفى محمد حصل على لقب رجل مباراة الفراعنة والكاميرون، والتى انتهت بفوز الفريق القومى بهدفين لهدف، فى الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.
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