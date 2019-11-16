شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نجم الأهلى يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بجدية خوض انتخابات اتحاد الكرة، المقرر إجراؤها قبل أقل من عام من الآن.
ويدير اتحاد الكرة حالياً لجنة خماسية مؤقتة برئاسة عمرو الجناينى، بعد استقالة مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبو ريدة على خلفية خروج المنتخب الوطنى الأول من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة (مصر 2019).
واستقر نجم النادى الأهلى بنسبة كبيرة على خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، حيث يرغب نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق فى الحفاظ على حقوق أندية الأقاليم بشكل خاص والاعتماد على الكفاءات فى المنتخبات الوطنية ومحاربة المجاملات، التى عانت منها الكرة المصرية كثيراً وكانت ومازالت سبباً فى إخفاق المنتخبات الوطنية فى العديد من المحافل القارية والدولية.
لمعرفة نجم الأهلى الذى يرغب فى خوض الانتخابات اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. نجم الأهلى يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.