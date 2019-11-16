شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا بأمم أفريقيا حصلوا على الأفضل بمباريات الدور الأول.. ومصطفى محمد استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنهاية مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، الذى نتج عنه مواجهتى نصف النهائى بين مصر وجنوب أفريقيا، وكوت ديفوار مع غانا، نال 11 لاعبا جائزة "الأفضل" فى المباريات.

مصطفى محمد يتفوق

12 مباراة أقيمت فى الدور الأول، حصل خلالها 11 لاعبًا على لقب الأفضل، كان مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبى وهداف البطولة أيضا برصيد (4) أهداف هو "الاستثنائى"، إذ حصل على لقب الأفضل فى مباراتين، فيما نال 10 لاعبين اللقب مرة واحدة هم رمضان صبحى "مصر"، إيفانز منساه "غانا"، كوفى إدجارد "كوت ديفوار"،كاموهيلو ماهالاتسى "جنوب أفريقيا"، فرانك إيفينا "الكاميرون"، تيبوهو موكوينا "جنوب أفريقيا"، باتسون داكا "زامبيا"، أوسو كوابينا "غانا"، لوثار ويسلى "جنوب أفريقيا"، وكواديو دابيلا "كوت ديفوار"

لاعبو مصر وجنوب أفريقيا يسيطرون

لاعبو مصر وجنوب أفريقيا كانوا الأكثر حصولا على لقب الأفضل بالعلامة الكاملة "3 مرات"، مقابل مرتين لغانا وكوت ديفوار، أى أن منتخبات نصف النهائى حصل لاعبوها على لقب الأفضل فى 10 مباريات، بينما حصل لاعب من الكاميرون وآخر من زامبيا على اللقب مرة واحدة، وخرج من البطولة مع مالى ونيجيريا اللتان لم يحصل أى من لاعبيهم على لقب "الأفضل" فى أى مباراة.

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الأفضل فى المباريات

نال مصطفى محمد لقب رجل مباراة مصر مع مالى بالمجموعة الأولى بعدما منح منتخب بلاده هدف الفوز فى المباراة الافتتاحية للبطولة، وفى اللقاء الثانى الذى جمع الكاميرون مع غانا وبالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، حصل الغانى ايفانز منساه على لقب رجل المباراة.

وفى مباراتى المجموعة الثانية، حصل الإيفوارى كوفى إدجارد على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، التى فاز فيها منتخب كوت ديفوار على نيجيريا بهدف دون رد، وفى لقاء زامبيا مع جنوب أفريقيا الذى خرج سلبيا وحصد اللقب كاموهيلو ماهالاتسى لاعب منتخب جنوب أفريقيا.

فى ثانى الجولات بالمجموعة الأولى، نال الكاميرونى فرانك إيفينا اللقب بفضل مساهمته فى فوز فريقه على مالى بهدف نظيف بتسديدة رائعة، بينما تألق رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى وسجل هدفا وصنع آخر، ليسهم فى قلب النتيجة على المنتخب الغانى فى الدقائق الأخيرة من المباراة، لينال الجائزة بعد فوز ملحمى لمصر 3-2.

وفى المجموعة الثانية، حصل لاعب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا على الجائزة فى لقاء فريقه مع كوت ديفوار بفضل تسديدة رائعة لركلة حرة أهدت منتخب بلاده النقاط الثلاث، فى المقابل لم تمنع خسارة زامبيا أمام نيجيريا 1-3، باتسون داكا من الحصول على الجائزة كحالة وحيدة للاعب نال الجائزة رغم خسارة فريقه.

فى الجولة الختامية، سجل مصطفى محمد هدفى مصر فى شباك الكاميرون، ليتوج بالجائزة للمرة الثانية بعد فوز الفراعنة على الأسود 2-1، وبالطريقة نفسها سجل أوسو كوابينا هدفى غانا فى شباك مالى ليمنح بلاده بطاقة التأهل ليحصل على لقب الأفضل.

وبالمجموعة الثانية، نال لوثار ويسلى لاعب جنوب أفريقيا الجائزة فى مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا التى خرجت بالتعادل السلبي، وسجل كواديو دابيلا هدفا منح به كوت ديفوار الفوز على زامبيا، وصدارة المجموعة وحصد الجائزة.