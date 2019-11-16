شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أحمد سمير يكشف رسائل الزملكاوية على واتس اب بعد هدفى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد سمير نجم طلائع الجيش الحالى والزمالك السابق حقيقة الرسائل الغاضبة التى تلقاها من جماهير الزمالك عقب تسجيله هدفين فى شباك الفريق الأبيض بمباراة الدورى الموسم الماضى، والتى تعادل فيها الفريقان 2/2 وكانت سبباً فى نزيف النقاط للفارس الأبيض، الذى خسر البطولة فى النهاية لصالح الأهلى.

وقال أحمد سمير، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، "الزمالك واجه سوء توفيق فى نهاية الموسم الماضى، ولاعبوه كان لديهم قلة تركيز، والكرة لا تعترف بذلك فضاعت منهم البطولة وليس لنا دور فى ذلك".

وأضاف لاعب الطلائع، "مش مطلوب منى أتخاذل عشان لعبت فى الزمالك، لو فى إيدى أسجل 10 أهداف هسجلها أنا زملكاوى وبحب الزمالك لكن ده شغلى".

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لمعرفة رسائل الزملكاوية لأحمد سمير بعد هدفى الطلائع بالفيديو اضغط هنا