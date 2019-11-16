شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى وعامر يتأهلان لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل زياد السيسى لاعب منتخب سلاح السيف إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة، بالفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15/ 9.

كما تأهل أيضا محمد عامر إلى دور الـ32 بالفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 8.

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وكان زياد السيسى ومحمد عامر قد اجتازا دور المجموعات التمهيدى ليصعدا إلى دور الـ128 ، حيث تغلب السيسى على زميله أحمد عمر 15 / 8 ثم التقى الإيطالى بوجدان بلاتنوف فى دور الـ64 التمهيدى وفاز 15 / 7 ليصعد الى دور الـ64 الرئيسى .

فيما فاز محمد عامر على الروسى الكسندر تريشكوف 15 / 8 ثم على اليابانى ماو كوكوبوبنفس النتيجة ليصعد عن جدارة الى دور الـ64 الرئيسى أيضا ليلحق بزميله زياد السيسى فيما ودع مصطفى أيمن من نفس الدور وسبقه كلاً من مازن العربى و أحمد باهر وياسين ابراهيم ومدحت معتز ومهاب سامر من دور المجموعات .

وتختتم اليوم السبت منافسات الفردى للبطولة ويعقبها قيام رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى وممثلى الاتحاد الدولى للعبة بتسليم الميداليات على الفائزين الأوائل .