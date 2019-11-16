شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الصقر يتوج بـ"عميد لاعبى العالم" فى حضور بيبو والمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر عام 2011 توج الصقر أحمد حسن، كابتن منتخب مصر الأسبق، بلقب عميد لاعبى العالم فى حضور أساطير الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وحسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة.

واستطاع أحمد حسن خطف لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع عقب مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

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"الصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

وفى 30 نوفمبر 2013 أعلن الصقر اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر، وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد التي أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر .



