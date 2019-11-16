مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي حقيقة التفاوض حول شراء عقد رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

نفى مصدر مسؤول بالنادي الأهلي ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.

ويلعب رمضان صبحي لمدة موسم في النادي الأهلي على سبيل الإعارة، بعد نجاح مفاوضات القلعة الحمراء مع مسؤولي هيدرسفيلد بشأن تجديد الإعارة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "لم ندخل في أي مفاوضات رسمية مع هيدرسفيلد بشأن التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي".

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واختتم "الموسم مازال طويلا، أمامنا فترة طويلة قبل الحديث عن هذا الملف، في الأهلي، كل الأمور تتم في وقتها".

ويشارك رمضان صبحي في الوقت الحالي مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وساهم رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي مع زملائه في التأهل لنصف نهائي البطولة بعد صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط، وسجل هدفا واحدا وصنع أخر وفاز بجائزة رجل مباراة مصر وغانا.