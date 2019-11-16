محمد عامر يتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العام للسلاح

تأهل محمد عامر لاعب منتخب مصر للسلاح، إلى دور الـ ١٦ من منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 والمقامة في مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي بمشاركة 200 لاعب يمثلون 38 دولة . بإستاد القاهرة الدولي بمشاركة 200 لاعب يمثلون 38 دولة . ونجح عامر في تحقيق الفوز على بطل المجر بنتيجة ١٥/١٣ في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم بدور الـ 32 من البطولة . التي جمعت بينهما اليوم بدور الـ 32 من البطولة . وتقام اليوم السبت منافسات الأدوار الرئيسية 32 و 16 و 8 والمربع الذهبي والنهائي للبطولة على أن تقام منافسات الفرق في اليوم الثالث والأخير للبطولة غدًا الأحد .

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