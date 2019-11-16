رسمياً.. محمد ياسين مديرا فنياً للمريخ البورسعيدي

اعلن نادي المريخ البورسعيدي أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة عن تولية محمد ياسين منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للمدرب السابق أشرف خضر.

وكان خضر رحل منذ أيام عن تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج والهزيمة من كوكاكولا بثلاثية في بورسعيد.

وطلب ياسين الإبقاء على الجهاز المعاون، والذي يقوده ولاء حسن مدربًا عامًا، ومن المنتظر أن يبدأ مهمته مع الفريق بدءًا من اليوم السبت .

وكان المريخ ودع بطولة كأس مصر في الأدوار التمهيدية امس الجمعة عقب الخسارة نظيره الترسانة

بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعاد محمد ياسين لقيادة المريخ بعد 4 سنوات حيث تعتبر الفترة التى تولى فيها قيادة الفريق من أفضل الفترات التى شهدت توهج الفريق و دخوله دائرة المنافسة على التأهل للدورى الممتاز من خلال الصعود لدورة الترقى بجانب العودة للمشاركة بدور 32 ببطولة كأس مصر مرتين على التوالى بعد غياب .