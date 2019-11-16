موعد مباراة روسيا وبلجيكا في تصفيات يورو 2020.. والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية اليوم السبت، مباراة بلجيكا وروسيا التي تجمع الفريقين على ملعب كريستوفسكي في إطار مواجهات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020".
يخوض المنتخب البلجيكي لقاء اليوم تحت قيادة المدرب روبيرتو مارتينيز بروح معنوية مرتفعة، حيث ضمن بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 24 نقطة، جمعهامن 8 مواجهات، حقق فيها الفوز في جميعها.
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على الثنائي ميشي باتشواي وروميلو لوكاكو في قيادة هجوم الفريق مع وجود إيدين هازارد في الوسط والحارس المتميز تيبو كورتو.
وعلى الرغم من حسم التأهل لبلجيكا، فإن الفريق سيلعب من أجل تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة الإنتصارات من جهة، ومن جهةأخرى الحفاظ على الصدارة التي يبحث عنها المنتخب الروسي، صاحب المركز الثاني في المجموعة بـ21 نقطة والذي ضمن التأهل بدوره.
وحقق المنتخب الروسي الفوز في جميع مبارياته بالتصفيات ولم يتلقى سوى هزيمة واحدة كانت أمام بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إفتتاح مشوار التصفيات، وهو ما يجعل المباراة ثأرية للروس.
موعد مباراة روسيا وبلجيكا
تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة،
الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة،
التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة روسيا وبلجيكا
تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1
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