المصرى يستعد لـ "نواذيبو" الموريتانى بمجموعات الكونفيدرالية بمباريات ودية

يواصل النادى المصرى إستعداداته الجادة للمواجهة الأولى فى مجموعات الكونفيدرالية أول ديسمبر القادم أمام اف سي نواذيبو الموريتاني والتى تقام بإستاد شيخة ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط والذى يعد الإستاد الرئيسي في العاصمة نواكشوط ويسع لـ 8500 مشجع وأرضيته مغطاة بالنجيل الصناعي ويستضيف مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر التى تضم المصرى وبيراميدز و اف سي نواذيبو ورينجرز النيجيرى .



من جانبه حرص إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى على أداء عددا من المباريات التدريبية التجريبية

شارك فيها جميع اللاعبين المقيدين فى القائمتين المحلية والأفريقية ، ويواجه الفريق نادى طنطا فى مباراة ودية تقام اليوم على ستاد النادى المصرى ببورسعيد ويلتقى غدا – الأحد - مع فريق مصر المقاصة بالإسماعيلية فى مباراة تجريببة جديدة ، ويسعى محمود جابر المدير الإدارى للإتفاق على أداء مباريتين وديتين يومى 24 و25 نوفمبر الجارى قبل السفر لموريتنانيا المقرر لها 27 من الشهر الجارى .



وأكد "جلال" أن المباريات الودية الحالية تكسب اللاعبين مزيدا من الإحتكاكات والمواجهات ويؤدى اللاعبين خطتنا لمباراة الكونفيدرالية بعدما توافرت شرائط لعدد من المباريات التى خاضها الفريق الموريتنانى تعرفنا فيها على طريقة لعبهم وأبرز العناصر الموجودة بالفريق وعناصر القوة والضعف ، ونسعى لتحقيق نتيجة طيبة قبل مواجهة رينجرز النيجيرى فى مصر يوم 8 ديسمبر القادم ولم يتحدد حتى الآن ملعب المباراة ، وأكد "جلال" أننا نتابع لاعبينا الموجودين مع منتخباتهم القومية سواء مفتاح طقطق أو محمود وادى وكريم العراقى مع المنتخب الأولمبى وأيضا الحالة الصحية للاعب المنتخب الوطنى أحمد جمعة للتعرف على مدى مشاركته فى اللقاءات القادمة من عدمه .