حسن حسن يتوج بذهبية بطولة أمريكا المفتوحة للمصارعة

أحرز حسن حسن، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الميدالية الذهبية في منافسات وزن 77 كجم للمصارعة الرومانية ببطولة أمريكا المفتوحة (بيل فيريل) المقامة حاليا في نيويورك.

وتوج حسن بالذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على سبنسر وود (نادي نيويورك) بنتيجة 6-1.

وكان حسن قد فاز في مباراة نصف النهائي على اندرو بيرييسا (نادي نيويورك) بنتيجة 5-0.

وفي ربع النهائي فاز حسن على المصارع بورك بادوك (نادي نيويورك) بنتيجة 9-0.

ويستعد حسن حاليا لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمعسكر تدريبي بالولايات المتحدة الأمريكية. اندرو بيرييسا (نادي نيويورك) بنتيجة 5-0.وفي ربع النهائي فاز حسن على المصارع بورك بادوك (نادي نيويورك) بنتيجة 9-0.ويستعد حسن حاليا لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمعسكر تدريبي بالولايات المتحدة الأمريكية.

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