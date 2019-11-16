أحمد حسن يفوز بفضية أمريكا المفتوحة للمصارعة

أحرز أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية الفضية فى منافسات وزن ٩٧ كجم للمصارعة الرومانية ببطولة امريكا المفتوحة.
وحقق حسن مشوار طيب بالبطولة حيث فاز على لاعب امريكا
يذكر أن حسن يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإعداد للبطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، حيث يخوض حسن معسكر خارجي.
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