أحمد حسن يفوز بفضية أمريكا المفتوحة للمصارعة

أحرز أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية الفضية فى منافسات وزن ٩٧ كجم للمصارعة الرومانية ببطولة امريكا المفتوحة.

وحقق حسن مشوار طيب بالبطولة حيث فاز على لاعب امريكا (ولاية ميتشجن) فى دور ال١٦، ثم فاز في المباراة الثانية على مصارع امريكا (نادى نيويورك اتليتيك) فى دور ال٨، وفاز فى مباراه قبل النهائى على لاعب اليابان، قبل أن يخسر فى النهائى من لاعب امريكا ويتوج بالميدالية الفضية.

يذكر أن حسن يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإعداد للبطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، حيث يخوض حسن معسكر خارجي. (ولاية ميتشجن) فى دور ال١٦، ثم فاز في المباراة الثانية على مصارع امريكا (نادى نيويورك اتليتيك) فى دور ال٨، وفاز فى مباراه قبل النهائى على لاعب اليابان، قبل أن يخسر فى النهائى من لاعب امريكا ويتوج بالميدالية الفضية.يذكر أن حسن يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإعداد للبطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، حيث يخوض حسن معسكر خارجي.

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