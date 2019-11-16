زياد السيسي يتأهل لدور الـ 32 من كأس العالم لسلاح السيف

تأهل زياد السيسي نجم منتخب مصر للسلاح إلى دور الـ ٣٢ من بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة حاليًا في القاهرة . لسلاح السيف المقامة حاليًا في القاهرة . ونجح السيسي في إقصاء بطل أمريكا المصنف الثاني عالميًا بعد الفوز عليه بنتيجة ١٥/٩ في المواجهة التي جمعتهما اليوم بدو الـ 64 .

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