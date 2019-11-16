طنطا تواجه المصري البورسعيدي استعدادًا لمباراة طلائع الجيش

يلتقى مساء اليوم السبت، باستاد بورسعيد فريقا المصرى وطنطا فى تجربة ودية أخيرة للفريقين قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز فى الأسبوع القادم. حيث يستعد طنطا لمواجهة فريق طلائع الجيش ضمن الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز. أدى طنطا قبل هذه المباراة عدة وديات أهمها تعادله مع حرس الحدود مرتان بهدفين فى الأولى وبهدف لكل فريق فى المواجهة الثانية وتعادل طنطا أيضا مع المقاولون العرب باستاد الجبل الأخضر بهدف. جاءت قائمة طنطا فى مباراة اليوم كالآتي: إسلام طارق لحراسة المرمى ومحمد العشرى ومحمود مسعود ومحمد الشاذلى وإيهاب سمير مدافعين وحسام غالى وأحمد الألفى وأحمد الشناوى للوسط وعبدالرحمن الدح وأحمد فهمى وإسلام فؤاد. ومعهم محمد حسام وماريو رينارد والحسن ضيوف وجون افيرى والحارس محمد فتحى.

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