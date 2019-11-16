اونلاين | يلا شوت الجديد II7SRY مشاهدة مباراة كرواتيا وسلوفاكيا بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش KORA MY كرواتيا MATCH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد II7SRY مشاهدة مباراة كرواتيا وسلوفاكيا بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش KORA MY كرواتيا MATCH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب كرواتيا نظيره منتخب سلوفاكيا، مساء اليوم السبت على ملعب ستاديون بولود في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

وتتصدر كرواتيا المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بينما تتواجد سلوفاكيا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويحتاج المنتخب الكرواتي، وصيف بطولة كأس العالم 2018، إلى تحقيق نقطة واحدة فقط في مباراة اليوم من أجل حسم التأهل إلى البطولة الأوروبية.

Advertisements

موعد مباراة كرواتيا وسلوفاكيا:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة كرواتيا وسلوفاكيا:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd4.

مُعلق مباراة كرواتيا وسلوفاكيا:

يعلق سوار الذهب على المباراة.