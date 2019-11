اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة هولندا وايرلندا الشمالية بث مباشر (Neatherland) هدف هولندا الآن رابط ماتش هولندا PLUS NEW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين NOW: مشاهدة مباراة هولندا وايرلندا الشمالية بث مباشر (Neatherland) هدف هولندا الآن رابط ماتش هولندا PLUS NEW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب هولندا لمواجهة منتخب أيرلندا الشمالية اليوم السبت السبت 16 نوفمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020. وستلعب مباراة منتخب هولندا ومنتخب أيرلندا الشمالية اليوم في تصفيات يورو 2020 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب ويندسور بارك. وستذاع مباراة منتخب هولندا ومنتخب أيرلندا الشمالية اليوم في تصفيات يورو 2020 على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق خالد الحدي. Advertisements ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الثالثة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 رفقة كل من منتخب أيرلندا الشمالية ومنتخب ألمانيا ومنتخب بيلاروسيا ومنتخب إستونيا. ويحتل منتخب هولندا صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات يورو 2020 برصيد 15 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة. بينما يتواجد منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته في تصفيات يورو 2020 برصيد 12 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن.

