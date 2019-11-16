رياضة | نجم ريال مدريد يكتب نهايته في سانتياجو بيرنابيو

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كتب نجم ريال مدريد نهايته مع الفريق الإسباني بعد تصريحاته المثيرة للجدل أمس الجمعة.

نجم ريال مدريد يكتب نهايته في سانتياجو بيرنابيو

وذكرت صحيفة ABC الإسبانية اليوم في تقرير لها اليوم: "يستمر بيل في توسيع الفجوة بينه وبين ريال مدريد بعد قوله بأن شغفه في اللعب مع ويلز أصبح أكبر من شغفه مع ريال مدريد، وأصبحت الجماهير تستقبله بالصافرات في العاصمة المدريدية".

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وتابعت الصحيفة: "هي ليست مجرد كلمات، بل كل شيء يوضح ذلك، وفي هذه الأيام الصور تبيّن مدى السعادة الغامرة في وجه بيل في تمريناته مع ويلز حيث يبتسم كثيرًا هناك على عكس وضعه في الفالديبياس، قليل الكلام وممل".

وأضافت: "علاقة بيل مع الصحافة الإسبانية سيئة للغاية، فقد قال الويلزي بأنه ولو كانت هناك مباراة للفريق الملكي في هذا الأسبوع وكان لائقًا ويتدرب من أجل المباراة، لن يبدو للصحافة ذلك".

واختتمت الصحيفة: "بيل لم يكن متاحًا في 6 مباريات منذ أن لعب ضد كرواتيا وأُصيب، لكن من قبيل الصدفة بأنه يتواجد بشكل طبيعي في تدريبات ويلز، بيل يسعى لترشيح منتخب بلاده للتأهل ليورو 2020، حيث كانت آخر بطولة شارك فيها المنتخب الويلزي في يورو 2016".