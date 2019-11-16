رياضة | عاجل.. أنطونيو كونتي مهدد بالقتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أنطونيو كونتي مهدد بالقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي تهديدات بالقتل عبر طرد وصل له في منزله بإيطاليا.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلا سيرا" الإيطالية أن تلقى طردٍ في منزله تضمن وجود رسالة تهديد بجانب رصاصة مشيرة إلى أن الشرطة الإيطالية لديها علم بالتهديد الذي وصل إلى كونتي.

وأضافت أن السلطات الإيطالية ستبدأ تحقيقات موسعة وسيحصل كونتي على حماية خاصة من الشرطة لدى منزل عائلته وفي مقر تدريبات فريقه بعد ذلك التهديد.

وتأخذ الشرطة الإيطالية رسالة التهديد التي وصلت إلى منزل كونتي على محمل الجد رغم أنها قد تكون مزحة.