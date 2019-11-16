رياضة | وزارة الرياضة تطلق بطولة كأس شباب مصر لمراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تطلق بطولة كأس شباب مصر لمراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب اجتماعا استقرت فيه علي التصور النهائي للبطولة الجديدة التي استحدثوها وهى بطولة كأس مراكز الشباب التي سيطلق عليها كأس شباب مصر على ان تنطلق في موسمها الأول خلال شهر فبراير المقبل.

واجتمع مصطفي منصور وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهئيات ومحمد غريب مدير عام البرامج البدنيه والمدير التنفيذي لدوري مراكز الشباب، مع أعضاء اللجنة المنظمة والتنفيذية للبطولة بمقر وزارة الشباب والرياضة تم خلاله الاستقرار علي التصور النهائي والخطوط العريضة لها.

واتفقت اللجنة المنظمة علي مشاركة ٦٤ مركز شباب في بطولة كأس شباب مصر، حيث سيشارك مراكز الشباب اصحاب المركزين الاول والثاني من كل محافظة، بالاضافة الي ١٠ مراكز شباب من اصحاب المركز الثالث بالمحافظات سيتم اختيارهم بنظام القرعة العلنية.