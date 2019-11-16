رياضة | أرسنال يطرد المغضوب عليه من الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يطرد المغضوب عليه من الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي نيوكاسل من التعاقد مع الدولي السويسري جرانيت تشاكا لاعب فريق أرسنال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بحسب ما كشفته تقارير صحفة في إنجلترا.

وباتت فرص رحيل تشاكا عن الجانرز في يناير المقبل عقب أزمته مع جماهير ناديه في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقام الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال بتجريد اللاعب السويسري من شارة قيادة الفريق على خلفية هذه الأزمة.

وأضافت التقارير بأن تشاكا يسعى لترك النادي اللندني، واللعب بانتظام من أجل ضمان مكانه في تشكيلة سويسرا المشاركة في نهائيات يورو 2020.

وأفادت التقارير بأن نيوكاسل يثق في ضم جرانيت تشاكا، نجم وسط فريق أرسنال، بعد محادثات مع مواطنه السويسري فابيان لوكاس شار