رياضة | تفاصيل المكالمة الهاتفية من الزمالك لحارس المنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل المكالمة الهاتفية من الزمالك لحارس المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الصربي باجيك دراجان مدرب حراس مرمى نادي الزمالك اتصالات مع محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأوليمبي بعد تألقه في بطولة افريقيا تحت23 سنة.

مدرب حراس الزمالك يفاجئ "صبحي" في معسكر المنتخب الأوليمبي

وتأهل المنتخب الأوليمبي لنصف نهائي بطولة افريقيا ويقدم صبحي مستويات مميزة مع المنتخب الأوليمبي.

وجاءت الاتصالات لتحفيزه والشد من آزره بعد المستويات المميزة التي قدمها مع المنتخب الأوليمبي في بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

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وطلب المدرب من لاعبيه بالحفاظ على مستواه وعدم التفكير في الضغوطات نهائيًا وتحويلها إلى طاقة إيجابية بالنسبة له والاستفادة من الدفعة المعنوية والجماهيرية في الوصول إلى أفضل مستوى خاصة أن الفريق مقبل على مباريات صعبة ومصيرية على كافة المستويات بعد إنتهاء توقف بطولة الدوري، وأشار إليه أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق يتابعه بشدة ومعجب بأدائه.

وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي وعدم خوض أي مباريات رسمية بسبب ظروف خوض البطولة الافريقية.

ويبحث الجهاز الفني للفريق خوض مزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لتعويض توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي مواجهات رسمية في الوقت الحالي بسبب ظروف إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام في مصر وهو ما أدى لتوقف كل المسابقات المحلية والقارية في الوقت الحالي وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.

وعوض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق هذا الأمر بتصعيد بعض اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات والاستفادة منهم والإبقاء على بعضهم بشكل مستمر مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسط رغبة الخواجة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الصاعدين وتحقيق أكبر مكسب منهم على كافة الجوانب الفنية والبدنية ومنحهم الخبرة مع مرور الوقت بسبب صعوبة المرحلة المقبلة والاحتكاكات القوية على كافة المستويات.