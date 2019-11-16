رياضة | عاجل.. إلغاء قناتي أون سبورت وتايم سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إلغاء قناتي أون سبورت وتايم سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة أون تايم سبورتس ON Time Sports وتنطلق مع بداية عام 2020 وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات ON Sport التى تم إطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحًا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة وقناة تايم سبورت Time Sports الفضائية.

وكشف تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أن قنوات أون تايم سبورتس ستعمل على أن تكون تطور لما تم بناؤه من قبل سواء فى قنوات أون سبورت أو التجربة الوشيكة لتايم سبورتس ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز متميزة للمشاهد المصري و العربي.

Advertisements

وعينت المجموعة شركة POD وكيلًا إعلانيًا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية فى الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.

وكشف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن استمرار قناة تايم سبورتس الأرضية فى عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التى تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.