رياضة | مفاجأة.. بيريز يكشف عن مصدر دخل جديد في ريال مدريد

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حرص فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على الإدلاء بتصريحاته له على هامش حفل تسليم الميداليات للأعضاء الذين أتموا 25، 50 و 60 عاما.

مفاجأة.. بيريز يكشف عن مصدر دخل جديد في ريال مدريد

وقال فلورنتينو بيريز في تصريحاته: "نحن في مرحلةٍ انتقالية ستقودنا لتحقيق بطولات جديدة".

وتابع: "أصبح هذا الحدث أحد أكثر الاحتفالات عاطفية كل عام، أود أن أنقل شكري الجزيل لكافة الأعضاء الذين جعلوا من ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم، أنتم تستحقون هذا الاعتراف وأنا فخورٌ لأن النادي بإمكانه الاعتماد عليكم".

وأضاف: "هذه الميداليات ترمز إلى كل تلك الذكريات والعواطف، إلى كل ما حققناه وعشناه سوية، أن تكون عضوا في ريال مدريد هو شرف وامتياز، لكنه مسئولية ضخمة في الوقت ذاته".

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وواصل: " قيمٌ مثل العمل الجماعي، التواضع، عدم الاستسلام هي صفات وسمات ريال مدريد عبر تاريخه، لقد عشنا أحد أفضل فترات النادي، استمتعنا بنجاحاتٍ عظيمة في كرة القدم والسلة. علينا أن ندرك حجم الإنجاز الذي حققناه في عالم كرة القدم المليء بالتنافسية".

وتابع: " نحن الآن في مرحلة انتقالية ستقودنا لبطولات جديدة، لقد جددنا الفريق بمواهب، بلاعبين رائعين وشبان وضعنا فيهم كامل ثقتنا. لقد حقق لاعبونا كل شيء وهم أساطير النادي. كذلك في كرة السلة. وبعيدا عن كل تلك البطولات، ستبقى ذكرياتهم خالدة".

واستكمل: " في مثل هذه المناسبات، نستذكر العظماء سانتياغو برنابيو وألفريدو دي ستيفانو وأيضا خينتو الذي لم يتمكن من الحضور اليوم، علينا المواصلة على هذا النحو، بهذا الشعور، أن يكون ريال مدريد متحدّا، هذه هي نقطة قوتنا التي جعلتنا في الصدارة".

وأضاف: " الاستقرار الاقتصادي يمنحنا فرصة الانتقاد الذاتي دون مشاكل، مدريد الحالي هو النادي الأعلى قيمة حسب فوربس وللعام الحادي عشر تواليا".

واختتم: "سيكون البرنابيو أعظم ملعب في القرن الحادي والعشرين، سيكون مرجعًا معماريًا، سيكون مصدر دخلٍ أساسي لمستقبل ريال مدريد وسيكون بمثابة الفخر لكل المدريديستا ومعلمًا لمدينة مدريد".