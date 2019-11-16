رياضة | راموس يتحدث عن الفرحة المزدوجة لاكتساح مالطة بسباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يتحدث عن الفرحة المزدوجة لاكتساح مالطة بسباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الإسباني سيرخيو راموس قلب دفاع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا عن سعادته عقب التكريم الذي ناله من الجماهير خلال مباراة الأمس أمام مالطة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقال راموس في تصريحات صحيفة :"أنا سعيد للغاية، لا يوجد تكريم أفضل من هذا حيث أشعر بالقرب من موطني و أرضي حيث أشعر هناك بالفخر".

وأضاف :" لقد حققنا انتصارًا و لعبنا كرة قدم جيدة بالنسبة لي هي فرحة مزدوجة على الصعيد الشخصي و الجماعي".

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وتابع :" لقد كانت مباراة جيدة لبعض اللاعبين الذين شاركوا للمرة الأولى برفقة المنتخب".

وزاد :" الوضع يكون مختلف عندما تشاهد المباراة من الدكة أنا أحبذ التواجد على أرضية الملعب".

وواصل :"نحن نريد شكر جماهير قادش على الحب الذي أظهروه لنا و لأن الجماهير دائما ما تكون مهمة من أجل دعمنا".