رياضة | عاجل.. خناقة بين ميسي وتيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خناقة بين ميسي وتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي في تراشق مع مدرب البرازيل تيتي، خلال المباراة الودية بين عملاقي أمريكا الجنوبية في الرياض، لكن المهاجم كان من ضحك أخيراً، بعد أن واصل فريقه مسيرته الجيدة بالفوز 1-0.

بدا ميسي ينظر إلى جانب الملعب، ويضع إصبعه على فمه، ثم قام بإشارة أخرى بيده بدت موجهة إلى مدرب البرازيل.

واعترف تيتي أنه اشتكى للحكم خلال الشوط الأول، وأوضح أنه تبادل الكلمات مع ميسي قائلًا: "كنت اشتكي لأن ميسي كان يجب أن يحصل على إنذار، وطالبني بالسكوت، ثم أخبرته بأن يغلق فمه".

وقدم ميسي عرضاً رائعا مع الأرجنتين، خلال عودته للنشاط الدولي، عقب إيقافه لـ4 مباريات.