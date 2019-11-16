رياضة | إصابة جديدة تضرب ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تضرب ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن معاناة ريال مدريد في فترة التوقف الدولي تتواصل بعد إصابة خاميس رورديجيز وفيدي فالفيردي.

إصابة جديدة تضرب ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة

وذكرت صحيفة "البرنابيو" الإسبانية اليوم: "الإصابات هي واحدة من أكبر معوقات ريال مدريد في بداية هذا الموسم. لقد ازدادت مشكلات اللاعبين تدريجيًا و أصبحت الإصابات تعني صداعًا كبيرًا لـ زيدان الذي كان عليه كل أسبوع تقريبًا إعادة مخططاته لمواجهة المباريات".

وتابعت: " قد أدت هذه الإصابات إلى أداء غير مستقر و مشكوك فيه مع قمم مهمة من الصعود و الهبوط. و يبدو أنه في الأسابيع الأخيرة نجح المدرب الفرنسي في الاستقرار مع المجموعة التي لم يهزم فيها الأبيض في اخر 5 مباريات".

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وأضافت: "يبدو أن وباء الإصابات كان وضع الإنتهاء لكن في التوقف الحالي أعادت تنشيطها بعد إصابة خاميس رودريغيز في الركبة أثناء تدريبات المنتخب الكولومبي. هناك شيء يدل على أن توقفات الفيفا تشكل عبئًا مهما على ريال مدريد لأن اللاعبين المهمين يعودون إلى العيادة بعد إنتهاء التوقف".

وواصلت: "على الرغم من أن هناك دائمًا لاعبين لا تستدعيهم بلدانهم إلا أن ريال مدريد لديه 14 لاعب دولي مودريتش، فاران، اريولا، راموس، كارفخال، كورتوا، هازارد، كروس، كاسيميرو، رودريغو، فالفيردي، خاميس رودريجيز، ميليتاو، بيل و الإستثناء هو عودة خاميس بداعي الإصابة".

واستكملت: "عدد المستدعين ذو أهمية قصوى لأن عدم وجود قائمة اللاعبين هذه تعني أن زيدان يجب أن يعمل بدون 54% من القوى العاملة و من بينهم أهم اللاعبين في الفريق ، في سبتمبر خسر 17 لاعب و في أكتوبر خسر 13 لاعب".

واختتمت: " مع إصابة خاميس هناك بالفعل 25 إصابة لـ 16 لاعب وفقًا للتقارير الطبية من النادي ، و 9 إصابات من هذه حدثت لـ 5 لاعبين ، يعيد مركز الوسط تأكيد أنه أكثر المراكز تأثيرًا. أصيب لاعبون مثل مودريتش، ايسكو، كروس، خاميس و الاستثناء الوحيد هو كاسيميرو".