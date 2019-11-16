رياضة | فان دايك يقحم نفسه في أزمة جوميز وستيرلينج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يقحم نفسه في أزمة جوميز وستيرلينج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساند المدافع الهولندي فان دايك لاعب ليفربول زميله في الفريق جو جوميز بعد تعرضه لصافرات استهجان من قبل جماهير إنجلترا في مباراة أول أمس أمام مونتينجرو بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وكانت الجماهير الإنجليزية قد قامت بصافرات استجهان تجاه جو جوميز عقب أزمته مع رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي خلال معسكر منتخب إنجلترا استعدادًا لمواجهة مونتينيجرو.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية :"من المؤسف مشاهدة ذلك تجاه لاعب في المنتخب الإنجليزي من جماهيره".

وأضاف :"أريد أن أقول أن الجميع كان مطالبا بالصمت بعد أزمة شجار جوميز مع ستيرلينج، لأن ما حدث قد حدث وتم معالجة الأمر".

وأتم :"الجميع عليه المضي قدم وترك جوميز وحده لأن ماحدث كان مؤسفا ويجب عدم مشاهدته مجددا فهو أمر لا يمكن أن يحدث".