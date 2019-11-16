رياضة | رسميا.. رضا عبدالعال مديرا فنيا لبلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. رضا عبدالعال مديرا فنيا لبلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولي الإتفاق مع 'رضا عبدالعال' لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، ومدرب أندية دمنهور وطنطا ونبروه وجمهورية شبين سابقا، لتولي منصب المدير الفني لنادي بلدية المحلة المشارك في دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، وذلك خلفا لكرم جابر المدير الفني السابق الذي قدم استقالته عقب تعادل الفريق مع نظيره المنصورة بالجولة الرابعة.

رضا عبدالعال مديرا فنيا لبلدية المحلة

وكان مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة بنادي البلدية قد اجتمع مع عبدالعال مساء الأمس في القاهرة للإتفاق علي بنود العقد، ودراسة أحوال الفريق وإمكانياته، إنتهي بموافقة عبدالعال علي قيادة الفريق.

وكان كرم جابر قد تولي تدريب بلدية المحلة في يوليو الماضي وقد خاض فترة إعداد قوية تخللها معسكر بمدينة الإسماعيلية وإقامة أكثر من ١١ مباراة ودية.

Advertisements

وقد شارك في 4 مباريات في الدوري حيث تعادل مع دمنهور بملعب البلدية وخسر أمام الرجاء بمطروح ثم هزيمة بثلاثية أمام أبوقير للاسمدة بالمحلة والتعادل أمام المنصورة.

ويحتل البلدية المركز العاشر برصيد نقطتين جمعهما من تعادله مع دمنهور بالجولة الأولي وتعادله مع المنصورة بالجولة الرابعة.

وكان قد تعاقد الفريق مع 10 صفقات لتدعيم الفريق وهم إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة، وحسام زين ظهير أيمن الجونة، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.