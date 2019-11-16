رياضة | في انتظار قرار فايلر.. مهاجم الشباب السعودي يقترب بقوة من الأهلي

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يكثف مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من البحث عن مهاجم أجنبي يعوض الرحيل المحتمل للمغربي وليد أزارو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

في انتظار قرار فايلر.. مهاجم الشباب السعودي يقترب بقوة من الأهلي

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي للجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح الذي جاء بعد رحيل طه إسماعيل، أنه يرغب في التعاقد مع صفقة مميزة في خط الهجوم.

ورغم تألق المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي في الموسم الأول بالقلعة الحمراء وتصدر قائمة الهدافين، إلا أن مستوى اللاعب تراجع بشدة في الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي سلط عليه فايلر الضوء مبديا عدم رضاه عن أداء اللاعب.

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وجاء قرار فايلر بالاتفاق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على فتح الباب أمام رحيل المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم قناعة السويسري رينيه فايلر به والتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في يناير المقبل.

ووفقا لمصادرنا فإن الجامبي أبو بكر ستيف تراولي لاعب عجمان الإماراتي المعار من الشباب السعودي لمدة موسم ، هو أحد الأسماء المرشحة بقوة للانضمام للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل على حساب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الحالي.

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بعض السيديهات الخاصة باللاعب مع فريق عجمان الإماراتي من أجل عرضها على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للحكم عليه في الفترة القادمة.

كما تلقى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي السيرة الذاتية الخاصة بالمهاجم بيلين مالابا لاعب اتحاد كلباء الإماراتي من أجل عرضها على فايلر مدرب النادي الأهلي والحكم عليه فنياً أيضاً.