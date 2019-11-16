موعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع ومعلق مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020 اليوم

السبت 16 نوفمبر 2019

مباراة هولندا

يواجه منتخب هولندا نظيره أيرلندا الشمالية، اليوم السبت، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.



موعد ومعلق مباراة هولندا وايرلندا الشمالية والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD2، بصوت المعلق خالد الحدي.

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ومن المتوقع أن يدخل منتخب هولندا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

خط الدفاع: بليند - فيرجيل فان ديك - ماتياس دي ليخت – دومفريس.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - جورجينيو فينالدوم - دي روون.

خط الهجوم: رايان بابل - ممفيس ديباي - بيرجوين.

ويحتل الطواحين صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع ألمانيا صاحبة المركز الثاني، بينما تحتل أيرلندا الشمالية المركز الثالث برصيد 12 نقطة.