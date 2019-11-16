شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى تونس 26 نوفمبر استعدادا للقاء نجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

ويلعب الأهلي مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري المحلي، ثم يسافر في اليوم التالي لتونس؛ لمواجهة النجم الساحلي.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.