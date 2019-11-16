شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم.. والجهاز الفني يدرس «الجونة» بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار برنامج الإعداد الذي تم وضعه بعد العودة من معسكر الإمارات مؤخرًا.

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وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، على عقد عدة جلسات مع جهازه المعاون؛ لدراسة فريق الجونة؛ حيث حصل الجهاز على تسجيلات لمواجهات الجونة في الدوري هذا الموسم أمام فرق الإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة ونادي مصر، من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهته المقبلة.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة فايلر استكمال قوة الفريق بعد عودة لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي؛ من أجل عقد عدد من المحاضرات الفنية بالفيديو؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة بالدوري.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراة ودية أمام الاتصالات الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمواجهة الجونة بعد استئناف بطولة الدوري، بالإضافة لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.