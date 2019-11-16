شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للإسكواش يحتفي بـ«زوجين مصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أن تحقق حلم طفولتك هو إنجاز يتمناه الكثيرون، لكن أن تحقق هذا الحلم بدعم شريك حياتك ربما شعور لا يوصف، ما بالك لو أن شريك حياتك حقق نفس الإنجاز بدوره.

أخيرًا، استطاع طارق مؤمن، ذو الـ 31 عامًا، أن يحقق حلمه الذي طالما راوده منذ طفولته بأن يتوج بطلًا للعالم في الإسكواش بعد تتويجه بالبطولة التي أقيمت في الدوحة، لكن ما لفت الأنظار هو لحظة تتويجه باللقب، حيث شاركته تلك اللحظة زوجته رنيم الوليلي، المصنفة الأولى على العالم وبطلة العالم للسيدات في 2017.

مشهد معانقة طارق وزوجته لكأس بطولة العالم تكرر منذ عامين، حين توجت «الوليلي» ببطولة العالم للسيدات في 2017، وكان هو المصنف الثالث على العالم وقتها.

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وقالت «الوليلي» بعد تتويجها إن زوجها كان هو الداعم الأول لها لتحقيق حلم طفولتها بأن تصبح بطلة للعالم.

وفي 2019، جاء الدور على رنيم الوليلي لترد الأمر وتساعد زوجها في تحقيق حلمه بالتربع على عرش اللعبة، مثلما فعلت هي، ليصبح الثنائي أول زوجين يتوجان ببطولة العالم لنفس اللعبة وهما متزوجين، وهو ما أبرزه الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للإسكواش عقب تتويج «مؤمن» باللقب.

وقال طارق مؤمن بعد تتويجه باللقب: «لم أصدق أنني حققت هذا الإنجاز التاريخي مع رنيم بأن نكون أول زوجين يحصدان لقب بطولة العالم في نفس اللعبة، عرفت بهذا الأمر صباح يوم المباراة النهائية فقط وحاولت ألا أجعله يمثل عبئا نفسيا حتى لا أكون تحت ضغط».

يذكر أن الثنائي تعرفا على بعضهما منذ فترة طويلة جدًا، وكانت تربطهما علاقة صداقة قوية إلى أن تحولت الصداقة إلى حب ليتزوجا في 2014.